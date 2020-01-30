Yusaku Maezawa: Japon milyarder, Ay yolculuğuna çıkacağı 'hayat arkadaşını' aramaktan vazgeçti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Yusaku Maezawa: Japon milyarder, Ay yolculuğuna çıkacağı 'hayat arkadaşını' aramaktan vazgeçti - Son Dakika

Yusaku Maezawa: Japon milyarder, Ay yolculuğuna çıkacağı 'hayat arkadaşını' aramaktan vazgeçti

7 saat önce

Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Starship roketiyle Ay'a ilk yolculuğu yapacak Japon milyarder Yusaku Maezawa, bu yolculukta kendisine eşlik edecek "hayat arkadaşını" aramaktan vazgeçti.

Yusaku Maezawa: Japon milyarder, Ay yolculuğuna çıkacağı 'hayat arkadaşını' aramaktan vazgeçti, System.String[]

Ay'a, Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Starship roketiyle ilk yolculuğu yapacak Japon milyarder Yusaku Maezawa, bu seyahatte kendisine eşlik edecek "hayat arkadaşını" aramaktan vazgeçti.

Yusaku Maezawa, kararını Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Maezawa yolculuk için başvuru yapan 27 bin 722 kadına teşekkür etti, bu kararı kişisel nedenlerle aldığını açıkladı.

44 yaşındaki Japon milyarder başvuruda bulunacaklardan 20 yaşın üzerinde olmalarını, erkek arkadaşlarının bulunmamasını ve "uzaya ilgi duymalarını" istemişti.

Yusaku Maezawa, uzay yolculuğunu 2023'te tek başına yapmayı planlıyor.

Sevgilisinden ayrılmıştı

Ülkesinin en büyük alışveriş sitesi Zozotown'ın sahibi olan Japon milyarder, kısa süre önce 27 yaşındaki sevgilisi Ayame Goriki'den ayrılmıştı.

Yusaku Maezawa sıra dışı medyatik davranışlarıyla biliniyor.

2017'de Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 111 milyon dolar ödeyen Yusaku Maezawa, 2018 sonunda paranın mutluluk getirip getirmeyeceğini görmeleri için Twitter'da 1000 takipçisine toplam 9 milyon dolardan fazla para dağıtacağını açıklamıştı.

Yusaku Maezawa, talihlileri Twitter'daki mesajını retweet'leyen 4 milyondan fazla kişi arasından çekilişle belirleyeceğini duyurmuştu.

Maezawa'nın duyurusu en çok RT'lenen tweet olmuş, 1000 takipçiye Ocak 2019'da ödeme yapıldığı bildirilmişti.

Elon Musk, Twitter, Japon, Teknoloji, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AKUT'un deprem anında hayat kurtaran uygulamasına büyük ilgi! Yüz binlerce kişi indirdi
Depremde iki kişiyi enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmud'un ailesi evsiz kaldı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:59:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusaku Maezawa: Japon milyarder, Ay yolculuğuna çıkacağı 'hayat arkadaşını' aramaktan vazgeçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]