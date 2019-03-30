Yusen İnci Lojistik, hava kargoda işlem hacmini yüzde 90 artırdı

Japonya merkezli Yusen Lojistik, İnci Lojistik ile birleşmesinin ardından çıkışını sürdürüyor.

Japonya merkezli Yusen Lojistik, İnci Lojistik ile birleşmesinin ardından çıkışını sürdürüyor. Depolama ve dağıtım avantajının yanında global gücünü kullanan Yusen Lojstik, bu birleşme sayesinde mevcut iş hacmini iki katına çıkardı. Hava kargo özelinde ise şirket işlem hacmini yüzde 90 artırdı.

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