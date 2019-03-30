Son Dakika Haberleri: Yusen İnci Lojistik, hava kargoda işlem hacmini yüzde 90 artırdı

Yusen İnci Lojistik, hava kargoda işlem hacmini yüzde 90 artırdı

1 saat önce

Japonya merkezli Yusen Lojistik, İnci Lojistik ile birleşmesinin ardından çıkışını sürdürüyor.

Yusen İnci Lojistik, hava kargoda işlem hacmini yüzde 90 artırdı, System.String[]
Japonya merkezli Yusen Lojistik, İnci Lojistik ile birleşmesinin ardından çıkışını sürdürüyor. Depolama ve dağıtım avantajının yanında global gücünü kullanan Yusen Lojstik, bu birleşme sayesinde mevcut iş hacmini iki katına çıkardı. Hava kargo özelinde ise şirket işlem hacmini yüzde 90 artırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:02 

Japonya, Ekonomi
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