Çin'de Yaban Hayattaki Boz Ayılar - Son Dakika
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Çin'de Yaban Hayattaki Boz Ayılar

07.08.2022 15:25
Çin'de Yaban Hayattaki Boz Ayılar

YUSHU, 7 Ağustos (Xinhua) -- 4 Ağustos 2022'de çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Yushu Tibet Özerk İli'nin Batang kasabasına bağlı Xianggu köyünde evcil bir köpekle karşı karşıya gelen vahşi boz ayı görülüyor.

YUSHU, 7 Ağustos (Xinhua) -- 4 Ağustos 2022'de çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Yushu Tibet Özerk İli'nin Batang kasabasına bağlı Xianggu köyünde evcil bir köpekle karşı karşıya gelen vahşi boz ayı görülüyor. Yushu Tibet Özerk İli'ndeki vahşi hayvan nüfusu, son yıllarda artan şekilde uygulanan ekolojik koruma önlemleri sayesinde önemli ölçüde restore edildi. Aralarında kar leoparları, boz ayılar ve Tibet makakları da olan yabani hayvanlar, artık patilerini insan yaşam alanlarına atabilecek kadar cesur. Yushu merkezine yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Xianggu köyü, yiyecek arayan boz ayılar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Bölge sakinlerinden, bölgede boz ayıların tespit edilmesi durumunda, yürüyüş yapmaktan kaçınmaya ve söz konusu ayılarla güvenli bir mesafeyi korumaya özen göstermeleri istendi. (Fotoğraf: Fan Peishen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yaban Hayattaki Boz Ayılar - Son Dakika

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