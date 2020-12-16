Yüsra Geyik: Gelinlik giyme yaşına geldim - Son Dakika

Yüsra Geyik: Gelinlik giyme yaşına geldim

16.12.2020 08:23
Yüsra Geyik: Gelinlik giyme yaşına geldim, System.String[]

Zorlu AVM'de objektife yansıyan Yüsra Geyik, muhabirlerle sohbet etti.

Zorlu AVM'de objektife yansıyan Yüsra Geyik, muhabirlerle sohbet etti. "15 sene önce 'Arka Sokaklar'a başladığımda çocuktum. Şimdi dizide ben de sizin gibi muhabir oldum" diyen oyuncu, "Bir sonraki projenizde nasıl bir karakteri canlandırmak istersiniz?" sorusuna gülerek yanıt verdi: "Şöyle yalıda, köşkte geçen bir dizi hiç fena olmazdı!"

Geçtiğimiz günlerde bir farkındalık projesi için gelinlikle objektif karşısına geçen oyuncu, "Gerçek hayatta ne zaman gelinlik giyeceksiniz?" sorusu üzerine de şöyle dedi: "Bana da evlilik sorduğunuza göre o yaşa geldim galiba. Her kadının hayalidir gelinlik giymek ama benim şu an kalbim boş, bir ilişkim yok. Kısmet bu işler."

Yüsra Geyik: Gelinlik giyme yaşına geldim

yüsra geyik, Gelinlik, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yüsra Geyik: Gelinlik giyme yaşına geldim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi Viyadük korkuluklarına çıkıp intihara kalkıştı! Vazgeçirmek hiç de kolay olmadı Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, "Aşınızı yaptırın" tavsiyesinde bulundu Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi
Uygur Türkleri ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber Uygur Türkleri ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber         
08:12
Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim         
07:49
Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü         
05:41
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi         
00:32
Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı         
22:57
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor         
21:16
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum         
15:01
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 08:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüsra Geyik: Gelinlik giyme yaşına geldim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei