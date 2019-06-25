Son Dakika Haberleri: Yusuf'a havai fişekli doğum günü kutlaması
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Yusuf'a havai fişekli doğum günü kutlaması

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde yaşayan down sendromlu Yusuf Erat, 22'nci yaşına, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürpriz kutlamayla girdi.

Yusuf'a havai fişekli doğum günü kutlaması, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde yaşayan down sendromlu Yusuf Erat, 22'nci yaşına, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürpriz kutlamayla girdi. 
Sur ilçesindeki Saraykapı semtinde ailesiyle yaşayan down sendromlu Yusuf Erat için esnaf ve mahalleli sokakta sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Doğum günü için özel olarak yaptırılan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Erat için daha sonra havai fişek gösterisi düzenlendi.
Mahallede çok sevilen Erat, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olmak istediğini söyleyince mahalleli tarafından afişler bastırılarak sembolik olarak muhtar adayı gösterilmişti.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:09 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Sur, Güncel
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