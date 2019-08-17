Yusuf Acer, Çaykur Rizespor'da
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Çaykur Rizespor, Altınordu forması giyen 22 yaşındaki sol bek Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:59 Kaynak: DHA
, Altınordu
forması giyen 22 yaşındaki sol bek Yusuf Acer
ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten transferle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Altınordu FK'den sol bek oyuncusu Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 4 sezondur Altınordu FK'de oynayan ve 110 resmi maçta yer alan Yusuf Acer'e kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.
Geçen sezon Altınordu forması ile 27 maça çıkan Yusuf Acer, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
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