Yusuf Adli, yeniden Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı seçildi - Son Dakika

Yusuf Adli, yeniden Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı seçildi

20.11.2020 16:52
Yusuf Adli, yeniden Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı seçildi, System.String[]

SEN) yapılan kongresinin ardından Vanlı Yusuf Adli yeniden genel başkan yardımcısı seçildi.

BİR-SEN) yapılan kongresinin ardından Vanlı Yusuf Adli yeniden genel başkan yardımcısı seçildi.

Kongrenin ardından bir açıklama yapan Yusuf Adli, Diyanet camiasının sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Sözleşmelilere kadro, Kur'an kursu öğreticilerine öğretmen unvanı, lojman sorunları, maaşlarda iyileştirme, vergi dilimlerinden kurtulma, imam hatip ve müezzin kayyımların, Kur'an kursu hocalarının, murakıpların, memurların, şeflerin, vaizlerin, şube müdürlerinin, hizmetlilerin, şoförlerin haklarını Din-Bir-Sen olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz" dedi.

"Başkanlık sistemi büyük kazanım"

"Ülke ve millet olarak sıkıntılı günlerden geçtiğimiz şu zor zamanlarda sadece bizler değil gönül coğrafyamız da zorda ve darda kalmıştır" diyen Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, "Bu zorlukların üstesinden gelme noktasında devletimizin aldığı yerinde tedbir ve önlemler sayesinde hasarsız atlatılmaya çalışılmış ve büyük bir başarıya imza atılmıştır. Kıbrıs zaferinden sonra ilk defa tüm gönül coğrafyamıza el uzatıp onların sömürülmesi, madden ve manen işgaline engel olunmuştur. Bütün bu başarıların altında hızlı ve etkili bir şekilde işleyen devlet mekanizması yatmaktadır" diye konuştu.

"Bizler zor zamanların zorlu insanlarıyız"

Din hizmetinin ve bu büyük davanın önündeki engelleri kaldırmaya geldiklerini dile getiren Adli, şöyle devam etti:

"Din-Bir-Sen ailesi olarak bu büyük davanın neferleri olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yüz akı, manevi mihmandarı, din gönüllüsü kardeşlerimizin yanında olmaya ve sorunlarını çözmeye gayret ettik. Bu büyük camianın varoluşunu sorgulayanlar her zaman hüsrana uğrayacaktır. Bizler din hizmetinin ve bu büyük davanın önündeki engelleri kaldırmaya geldik ve 15 Temmuz bunun en büyük göstergesi oldu."

"Bize çamur atanlar bataklığa gömüldü"

Sahada fiili çalışmalar esnasında kendilerine 'şu veya bu örgütün adamları, birilerinin maşası' iftirasını atanların kendi gözlerindeki merteği göremeyen körler olduğunu belirten Yusuf Adli, "Şeffaf bir yönetim anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar esnasında karşılaştığımız her sorunu Kur'an ve sünnet çerçevesinde değerlendirip devletimizin ve milletimizin yüce menfaatlerini göz ardı etmeden hareket ettik. Kendi içerisinde ideolojik çıkarımlarda bulunmaktan, din gönüllüsü kardeşlerimize mobbing uygulamaktan başka marifeti olamayanların, ülkenin beka mücadelesinde canı pahasına minarelere koşan, pandemi sürecinde her şeye rağmen ilk sahaya inen ve halkımızın her türlü hizmetinde en önde olduğunu gösteren bu davanın erlerine 3600'ü çok görmektedir. Sağlık çalışanı kardeşlerimiz gibi sahada en ön safta koşturan, vefa destek gruplarıyla halkımıza kapı kapı hizmet götüren yine din gönüllüsü kardeşlerimiz olmuştur. Birçok tazminat ve ödenekten mahrum bırakılan din gönüllüsü kardeşlerimize söz üretmekten icraat için vakit bulamayanlar çare olamayacaktır" diye konuştu.

"Zihniyeti bozuklar karşılarında Din-Bir-Sen'i bulur"

Son zamanlarda İslam'a ve Kur'an-a yapılan saldırılara değinen Yusuf Adli, bu milletin manevi duygularını incitmek isteyenlerin karşılarında kendilerini bulacağını ifade ederek, "Bizler İslam'ı savunma uğruna canından kanından vazgeçerek hakkı tutup kaldıran bir eşrafın ve ecdadın mirasçılarıyız. Kur'an ve sünnet düşmanlarının toplumda karşılık bulamamanın hıncını mazbut toplulukları provoke ederek, yaşanacak olaylar neticesinde İslamifobiayı hortlatmayı amaçlamaktadır" şeklinde konuştu.

Yusuf Özdemir'in genel başkan seçilmesinin ardından yeni yönetim kurulunda ise Menderes Ateş Genel Sekreter, Abdullah Ballı Genel Teşkilatlanma Sekreteri, Şükrü Şahin Genel İdari ve Mali İşler Sekreteri, Yusuf Adli Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri, Mehmet Şirin Ersan Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri olarak yer aldı. - VAN

Yusuf Adli, yeniden Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı seçildi
Yusuf Adli, yeniden Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı seçildi

Başkanlık Sistemi, İmam Hatip, İslam, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yusuf Adli, yeniden Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı seçildi - Son Dakika


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