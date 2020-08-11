Yusuf Afşar, Develi Belediyespor'da

Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele edecek olan Develi Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçen sezon bir diğer Kayseri ekibi olan Melikgazi Belediyespor forması giyen tecrübeli oyuncusu Yusuf Afşar yeni sezonda Develi Belediyespor ile anlaştı.

Daha önce Payas Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor ve son olarak Melikgazi Belediyespor forması giyen tecrübeli orta oyuncu Yusuf Afşar 2020-2021 sezonunda Kayseri takımı olan Develi Belediyespor forması giyecek. Melikgazi Belediyespor forması ile geçen sezon başarılı bir sezon geçiren Yusuf Afşar yeni sezonda üzerine koyarak Develi Belediyespor forması ile daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyor.

Kayseri voleybolu adına hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade eden Yusuf Afşar yaptığı açıklamada, " Kayseri'ye voleybol adına hizmet etmekten gurur duyuyorum. Develi Belediyespor voleybol branşında başkanı, yönetimi ve taraftarı ile çok ilgili ve istekti inşallah hedefimiz Develi'yi daha iyi arenalarda temsil etmek istiyorum" diye konuştu. - KAYSERİ