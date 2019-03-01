Yusuf Aksu Bütün Evleri Ziyaret Edecek

Önceki gün Hacıoğlu lokantasından gerçekleşen toplantıda konuşan Aksu, ev ev, kapı kapı, ziyaret edeceğiz. Yaşamaktan mutlu olunun ve daha güzel bir Çayırova projemizi, herkese anlatacağız' dedi.

AKSU; MUTLU EVLER OLUŞTURACAĞIZ

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Yusuf Aksu, ilçe kadın kollarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Kadınlara yönelik projelerini tekrarlayan Aksu 'bir hayal edin bakalım. Biz kazandığımızda sabah anneler işini gücünü bir kenara bırakmadan, endişe ve korku içinde olmadan çocuklarını okula gönderip akşamda okul dönüşünde aynı endişeleri hissetmeyecek. Evlerimizin bütün yükünü çeken, gerektiğinde taşı aş eden eşlerimiz ve annelerimiz bir de ay sonu faturalar geldiğinde boynunu büküp karamsarlığa düşmeyecek. Çocuklarımız okulda yada sosyal hayatta eksikliğini yaşadığı şeyler için mahcup olmayacak. Geleceğimiz olan çocuklar yarınlara daha umutlu ve mutlu bakacak. Evleri tek tek ziyaret ederek mutlu bir Çayırova hedefimizi herkese anlatacağız' dedi.