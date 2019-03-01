Yusuf Aksu Bütün Evleri Ziyaret Edecek
29 dakika önce
Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan adayı Yusuf Aksu, ilçe kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi.
Önceki gün Hacıoğlu lokantasından gerçekleşen toplantıda konuşan Aksu, ev ev, kapı kapı, ziyaret edeceğiz. Yaşamaktan mutlu olunun ve daha güzel bir Çayırova projemizi, herkese anlatacağız' dedi.
AKSU; MUTLU EVLER OLUŞTURACAĞIZ
Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Yusuf Aksu, ilçe kadın kollarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Kadınlara yönelik projelerini tekrarlayan Aksu 'bir hayal edin bakalım. Biz kazandığımızda sabah anneler işini gücünü bir kenara bırakmadan, endişe ve korku içinde olmadan çocuklarını okula gönderip akşamda okul dönüşünde aynı endişeleri hissetmeyecek. Evlerimizin bütün yükünü çeken, gerektiğinde taşı aş eden eşlerimiz ve annelerimiz bir de ay sonu faturalar geldiğinde boynunu büküp karamsarlığa düşmeyecek. Çocuklarımız okulda yada sosyal hayatta eksikliğini yaşadığı şeyler için mahcup olmayacak. Geleceğimiz olan çocuklar yarınlara daha umutlu ve mutlu bakacak. Evleri tek tek ziyaret ederek mutlu bir Çayırova hedefimizi herkese anlatacağız' dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:11 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!
Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı
Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi