Son Dakika Haberleri: Yusuf Aksu Kurumları Ziyaret Etti

Yusuf Aksu Kurumları Ziyaret Etti

1 saat önce

Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu resmi kurumları ziyaret etti.

Yusuf Aksu Kurumları Ziyaret Etti, System.String[]

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından hafta sonu Ankara'da muhteşem bir organizasyonla yapılan Türkiye geneli aday tanıtım lansmanında resmi olarak Çayırova Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Yusuf Aksu, Çayırova ilçe kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova ilçe emniyet müdürü Erkan Gürbüz'ü makamlarında ziyaret etti. Aksu'ya ziyaretinde meclis üyesi Zeki Özçelik ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Cafer Demirel, Battal Öztürk ve Mustafa Ballı eşlik etti.

AKSU; AMACIMIZ İNSAN MERKEZLİ HİZMET

Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, Çayırova ilçe Kaymakamı Hasan Gözen ve ilçe emniyet müdürü Erkan Gürbüz'ü ziyaretlerinde yerel seçimle alakalı fikir alış verişinde bulundu. Aksu, 'yapılacak mahalli seçimlerde merkezine insanı koyan hizmetleri ilke edinen, siyasi farklılıkları ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı olarak görmeyen, huzur ve barışın hoşgörü ve birlik beraberlikten geçtiğini bilen ve uygulayan Saadet Partisi olarak bizler bu seçimlerinde huzurlu bir atmosferde geçmesi için üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapacağımızı belirtmek isterim. Gayesi insan odaklı hizmet olan bizler siz resmi kurumlarımıza bu süreçte her zaman yardımcı olacağımızı da ifade etmek istiyorum' dedi.

GÖZEN VE GÜRBÜZ'DEN TEŞEKKÜR

Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanı Yusuf Aksu ve ekibinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade eden Çayırova ilçe Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova ilçe Emniyet müdürü Erkan Gürbüz, Aksu'yu adaylığı için tebrik edip ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:42 Kaynak: Bültenler

Saadet Partisi, Çayırova, Yusuf Aksu, Aksu, Güncel
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