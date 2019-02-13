Yusuf Aksu Z-Kütüphane Açılışına Katıldı

Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve İstiklal Ortaokulu müdürü Cebri Şipal'den çalışmalarla alakalı bilgiler alan Aksu, 'gelecek nesillerimizin eğitimi konusunda üzerimize düşenleri yapmaktan onur duyarız' dedi.

AKSU; YA BAĞIMSIZ YA ESARET

Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, beraberinde Meclis Üyesi Zeki Özçelik ile birlikte Çayırova İstiklal Ortaokulunda bugün hizmete giren Z-Kütüphane bölümünün açılışını gerçekleştirdi. 'Açılışını yaptığımız Z-Kütüphane eğitim alanının estetik ve ergonomik yapısıyla öğrencilerimizin bilgiyi sevmesine, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkan veren ortamların oluşmasına katkı sağlayacaktır diyen Aksu, mimari yapılar önemlidir fakat daha da önemlisi nitelikli bir eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimle ilgili çok güzel bir sözü var; 'Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder.' İlkokul, ortaöğretim ve üniversite ile beraber 24 milyon genç nüfusumuz var. Bu projelerle gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamalıyız. Projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ŞİPAL VE TUNÇ TEŞEKKÜR ETTİ

Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve Çayırova İstiklal Ortaokulu Müdürü Cebri Şipal, Z-Kütüphane açılışına katılan Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu'ya teşekkür ettiklerini ifade ettiler.