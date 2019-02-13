Yusuf Aksu Z-Kütüphane Açılışına Katıldı
6 saat önce
Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, Çayırova İstiklal Ortaokulunda kurulan Z-Kütüphane bölümünün açılışına katıldı.
Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve İstiklal Ortaokulu müdürü Cebri Şipal'den çalışmalarla alakalı bilgiler alan Aksu, 'gelecek nesillerimizin eğitimi konusunda üzerimize düşenleri yapmaktan onur duyarız' dedi.
AKSU; YA BAĞIMSIZ YA ESARET
Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, beraberinde Meclis Üyesi Zeki Özçelik ile birlikte Çayırova İstiklal Ortaokulunda bugün hizmete giren Z-Kütüphane bölümünün açılışını gerçekleştirdi. 'Açılışını yaptığımız Z-Kütüphane eğitim alanının estetik ve ergonomik yapısıyla öğrencilerimizin bilgiyi sevmesine, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkan veren ortamların oluşmasına katkı sağlayacaktır diyen Aksu, mimari yapılar önemlidir fakat daha da önemlisi nitelikli bir eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimle ilgili çok güzel bir sözü var; 'Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder.' İlkokul, ortaöğretim ve üniversite ile beraber 24 milyon genç nüfusumuz var. Bu projelerle gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamalıyız. Projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
ŞİPAL VE TUNÇ TEŞEKKÜR ETTİ
Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve Çayırova İstiklal Ortaokulu Müdürü Cebri Şipal, Z-Kütüphane açılışına katılan Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu'ya teşekkür ettiklerini ifade ettiler.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:09 Kaynak: Bültenler
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı