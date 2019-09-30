Son Dakika Haberleri: Yusuf Amca ve Naime Nine'nin hasta yatağı Büyükşehir'den
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Yusuf Amca ve Naime Nine'nin hasta yatağı Büyükşehir'den

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı yardımında bulunmayı sürdürüyor.

Yusuf Amca ve Naime Nine'nin hasta yatağı Büyükşehir'den, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı yardımında bulunmayı sürdürüyor. Ekipler Elmalı'nın Çalpınar Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Öner ile Kemer'e bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşayan Naime Dabağoğlu'na hasta yataklarını teslim etti.


Antalya'nın 19 ilçesinde yaşayan vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kez Elmalı'da Yusuf Öner ile Kemer'de Naime Dabağoğlu'nun umudu oldu.


Elmalı'nın Çalpınar Mahallesi Kızılpınar mevkiinde yaşayan 68 yaşındaki Yusuf Öner'i evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ilçe hizmet birimi ekipleri kısmi felç geçiren ve yatağa bağlı yaşayan yaşlı adamın hasta yatağına ihtiyacı olduğunu tespit etti. Daha önce yer döşeğinde yatan ve sürekli ağrı çeken Yusuf Amcaya Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yatağı yardımında bulunuldu. Konforlu bir yatağa kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Yusuf Öner," Muhittin Böcek Başkanımız sesimizi duydu, buralara kadar hasta yatağını ulaştırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından incelenmesi sonrası Kemere bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki Naime Dabağoğlu'na da hasta yatağı teslim edildi. Yaklaşık 3 yıldır yatağa bağımlı yaşayan aynı zamanda Alzheimer hastası olan Naime Nine'nin yakınları böyle bir hizmetin kendileri ve bu sorunları yaşayan aileler için çok önemli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - ANTALYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:32 Kaynak: İHA
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