Yusuf Balcıoğlu Karşıyaka'da

Kayserili başarılı kaleci Yusuf Balcıoğlu 2021-2022 sezonunda Karşıyaka ile anlaştı.

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Karşıyaka kalesini Yusuf Balcıoğlu'na emanet etti. Geçen sezon Manisa FK forması ile şampiyonluk yaşayan 1993 doğumlu kaleci sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrıldı. Birçok takımın transfer listesinde yer alan Yusuf Balcıoğlu tercihini Karşıyaka Kulübünden yana kullandı.

Karşıyaka formasını giymek için sabırsızlandığını belirten kaleci Yusuf Balcıoğlu, "Karşıyaka Kulübü ile anlaşmış bulunmaktayım. Böyle büyük bir camia da olmaktan gurur duyuyorum. Büyük Karşıyaka taraftarının önünde sahaya çıkmayı heyecanlı ve sabırsızlıkla bekliyorum. Sezon sonunda kupayı hep beraber kaldırmak için şimdi çok çalışma zamanı" dedi. - KAYSERİ