Yusuf Can Özkara: İnşallah başarılarımızın devamı gelir - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Can Özkara: İnşallah başarılarımızın devamı gelir - Son Dakika Spor

Yusuf Can Özkara: İnşallah başarılarımızın devamı gelir

6 saat önce

"Bu senenin farklı olacağını biliyorduk""İnşallah diğer maçlarda da başarılı oluruz""Kızımla uzun zamandır uzaktık birbirimize, çok mutluyum"Nesrin AYDIN YALDIZ - Ata SELÇUK / ANTALYA - Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda İtalya'yı 6-2 mağlup...

Yusuf Can Özkara: İnşallah başarılarımızın devamı gelir, System.String[]

"Bu senenin farklı olacağını biliyorduk"

"İnşallah diğer maçlarda da başarılı oluruz"

"Kızımla uzun zamandır uzaktık birbirimize, çok mutluyum"

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ata SELÇUK/ ANTALYA - Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda İtalya'yı 6-2 mağlup eden milli takımın oyuncularından Yusuf Can Özkara, turnuvanın kendileri açısından çok iyi geçtiğini ve başarılarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

İtalya maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan ve röportajı kızı ile birlikte yapan Özkara, "Bizim için turnuva çok iyi geçiyor. Arkadaşlarımızla iyi hazırlandık, Aksaray'da yaptık kampımızı. Bu senenin zaten farklı olacağını biliyorduk, gerçekten de farklı oldu. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çok iyi hazırladılar, takım arkadaşlarıma da öyle. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah başarılarımızın devamı gelir" ifadelerini kullandı.

"KIZIMLA UZUN ZAMANDIR UZAKTIK BİRBİRİMİZE"

İngiltere ve İspanya maçında da ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Yusuf Can Özkara, "Biz son sürat hazırlandık, elimizden geleni yapacağız almak için. İnşallah başarılı oluruz o maçlarda da. Fazla da bir şey söyleyemiyorum. Bugün kızım yanıma geldi, çok mutluyum o yüzden. Bayağıdır uzaktık birbirimize" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yusuf Can Özkara'nın kızı ile birlikte yaptığı röportaj


Dünya Şampiyonası, Yusuf Can, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:38 Kaynak: DHA
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