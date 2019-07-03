Son Dakika Haberleri: Yusuf el-Karadavi'nin kızına şartlı tahliye
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Yusuf el-Karadavi'nin kızına şartlı tahliye

1 saat önce

Mısır'da mahkeme iki yıldır gözaltında tutulan Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ala el-Karadavi hakkında şartlı tahliye kararı verdi.

Yusuf el-Karadavi'nin kızına şartlı tahliye, System.String[]
Mısır'da mahkeme iki yıldır gözaltında tutulan Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ala el-Karadavi hakkında şartlı tahliye kararı verdi.
AA muhabirine açıklama yapan Ala el-Karadavi'nin avukatı Ahmed Madi, Kahire Ceza Mahkemesi'nin Karadavi hakkında şartlı tahliye kararı verdiğini, eşi Husam Halef'in duruşmasının ise ertelendiğini söyledi.
İki yıldır gözaltında tutulan Karadavi ve eşinin serbest bırakılmaları yönünde talepte bulunduklarını söyleyen Madi, savcılığın karara itiraz etme hakkının bulunduğunu hatırlattı.
Mısır yasalarına göre normal şartlarda gözaltı süresi 45'er gün uzatılarak iki yıla kadar çıkarılabiliyor.
Ancak 2013 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, mahkemelere bu süreyi aşma hakkı tanımış ve söz konusu kararname insan hakları örgütleri tarafından eleştirilmişti.
-Aye Karadavi'den açıklama
Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden bir video görüntüsü paylaşan Ala el-Karadavi'nin kızı Aye, anne ve babasının 2 yıl gözaltında tutulduklarını ve haklarında herhangi bir suçlama yapılmadığı ve dava açılmadığını ifade etti.
Aye, anne ve babasının yakında özgürlüklerine kavuşacaklarını umut ve temenni ettiğini belirtti.
- Ne olmuştu?
Ala Karadavi ve eşi Husam Halef Temmuz 2017'de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.
Uluslararası Af Örgütü tarafından Ala el-Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, "kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği" belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:39 Kaynak: AA
Mısır, Güncel
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