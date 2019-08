Yusuf Emir'in tedavisi için ailesi yardım bekliyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Hıdıroğlu çifti, serabral palsy (beyin felci) hastası olan 8 yaşındaki oğlulları Yusuf Emir'in, Ukrayna'da yapılacak tedavisi için hayırseverlerden destek bekliyor.

Dört çocuklu Hıdıroğlu ailesinin 3'üncü çocuğu olan Yusuf Emir'in doğumunda her şeyin normal olduğunu söyleyen annesi, Serap Hıdıroğlu (32), oğlunun birkaç gün sonra rahatsızlandığını ve kaldırıldığı hastanede kan değişimi yapıldığını söyledi. 20 gün Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüp ardından yapılan kontrollerinde serabral palsy (beyin felci) hastası olduğunu öğrendiklerini belirten anne Serap Hıdıroğlu, "Oğlumuz 6 iken durumunda farklılık gördük. Ağlamıyor, yürüyemiyor ve tepki vermiyordu. Doktora götürdük ve serabral palsy (beyin felci) hastası olduğunu öğrendik. Bir takım ameliyat ve tedavilerden sonra fizik tedaviye başladık. Hatay Devlet Hastanesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Adana Balcalı Hastanesi'nde yapılan tedavilerinden sonra başladığımız fizik tedavi ile daha önce tepki vermeyen oğlumuz kısmen de olsa tepki vermeye ve emeklemeye başladı. Ancak tek başına oturamıyor. Şu anda son aşama olarak Ukrayna'da ameliyat ve tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun içinde hayırseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

DESTEK İSTEDİ

Bu arada işitme sorunu da yaşayan Yusuf Emir'nin beyin ameliyatından sonra işitme cihazı takıldığını söyleyen babası İbrahim Hıdıroğlu, oğlunun kısmen duyduğunu söyleyerek, doktorları aracılığıyla Ukrayna'da tedavisinin mümkün olduğunu öğrendiğini belirtti. Hıdıroğlu, "Tedavisi Türkiye'de kısmen yapılıyor. Tavsiye üzerine Ukrayna'daki doktorlarla görüştük. Bize yüzde 10-60 arasında iyileşir denildi. Bizim için yüzde 1 de olsa iyi bir gelişmedir. Çocuk gözümüzün önünde eriyor, Ukrayna bizim için büyük bir şans, bir umut yolculuğudur. Zaten yüzde 100 iyileşmesi mümkün değil. Yine de iyileşeceğinden umutluyuz. Maddi sıkıntılarımız nedeniyle tek başımıza yapamıyoruz. Şu an maddi boyutu var, hayırseverlerin desteğini bekliyoruz. Güzel insanlardan destek bekliyoruz" diye konuştu.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN YARDIM KAMPANYASI İZNİ ALDI

Yusuf Emir'in Ukrayna'da ameliyat ve tedavisi için maddi imkanları olmadığını belirten babası Hıdıroğlu, Hatay Valiliği'ne yaptıkları başvurudan sonra, bu gün itibari ile aldıkları izin çerçevesinde hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini ifade ederek, kampanya konusunda destek olanlara teşekkür etti.

Öte yandan, Yusuf Emir'in 6 yaşındaki kardeşi Belinay Umut ise ağabeyinin bir an önce iyileşmesini ve beraber oynamak istediğini söyledi.



