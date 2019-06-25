Yusuf Erdoğan adım adım Galatasaray'a

Bursaspor Kulübü'ne alacaklarından ötürü ihtarname çeken Yusuf Erdoğan, ödeme yapılmamasıyla birlikte serbest kaldı. Genç futbolcunun ismi Galatasaray ile anılıyor.

Spor Toto Süper Lig'den düşen Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. 2 sezon önce 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan, yeşil beyazlı kulüp ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Bursaspor Kulübü'nde daha önceden birikmiş 2.4 milyon liralık alacağı bulunan genç futbolcu, buna yönelik ihtarname çekerken; ödemenin yapılmamasıyla birlikte serbest kaldı. Şu an vatani görevini yapan ve bu hafta tezkere alacak olan genç futbolcunun dönüşte Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de transfer listesinde yer aldığı öne sürülen genç oyuncu için, sarı kırmızılı ekip bonservis ödemeye yanaşmamıştı. Aynı zamanda Avrupa'dan da Rapid Wien'in ilgisi bulunan genç oyuncunun, kararını ise sarı kırmızılı ekipten yana kullanacağı öğrenildi.

Bursaspor'da 57 maça çıkan Yusuf Erdoğan, 4 gol atıp 7 de asist kaydetti. Yeşil beyazlı kulüpteki ilk zamanlarında performansıyla tepki çeken genç futbolcu, daha sonrasındaki grafiğiyle birlikte ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmuştu.

- Bursa