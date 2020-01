Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Kasımpaşa'da başarılı futbolcu Yusuf Erdoğan, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Sezon başı Kasımpaşa'dan teklif geldiğinde çok heyecanlandığını belirten Erdoğan, "Hem futbol portföyü olarak, hem de kişisel anlamda kendimi geliştireceğimi düşündüm. Ülke futbolunda 2 tık üst bir kulübe geldim. Mantalite ve yönetiliş anlamında düşündüğüm şeyleri görüyorum burada. Çok iyi yıldız isimlerimiz var. Gençlerde çok iyi isimler var. İnişli, çıkışlı çok az rastlanan bir takım olduk. Bir maç çok üst düzey performans, öbür maç çok tersini oynadık. Futbol sonuç oyunu olduğu için iyi oynadığımız maçları kaybettiğimizde yine kaybettiler diye gösteriyorlar. En fazla 1-2 mağlubiyeti kabullenmiş olarak bir maç oynadık. Bence bu seriye bağlanacak diye düşünüyorum. İyi bir takımımız var. İstatistiklere bakıyoruz, topla oynamalarda ilk 5 takım içerisindeyiz, öne hızlı hücumda 3 takımdan biriyiz. Sadece bunu galibiyete çevirmemiz gerekiyor. İkinci yarıda hocamızın istediklerini yaparak olacağını düşünüyorum. O potansiyel, kapasite var. Benim açımdan da iyi giden bir sezonda olmaması gereken bir şey oldu. Fenerbahçe maçına asistle başlamıştım. Sonra alakasız bir pozisyonda bir futbolcu adı ile konuşmak istemiyorum ama bana agresif bir tutum sergilediler. Topa vurduktan sonra ayak bileğime vurdu ve 4 bağım koptu. Ağır ve sancılı bir süreç geçiyor. Bir süredir futbol oynamıyorum. Biraz daha sahadan uzak kalacağım. 1 ay daha sahalardan uzak kalacağım bayağı ciddi bir sakatlık. Uzun zamandır bu kadar sakatlıklarla uğraşmamıştım. Buda yaşanması gereken bir şeymiş gibi düşünüyorum" dedi.



"Quaresma büyük bir isim"



Trabzonspor'da oynarken Quaresma'nın yaptığı sert müdahale ile ilgili konuşan Erdoğan, "İlk idmana çıktığımda muhabbeti yapmıştık ve o da üzüldüğünü söylemişti. 3 seneyi geçti espriye vurmaya başladık. Öyle bir isimle çalıştığımız için ayrı bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Büyük bir isim. Onun tecrübelerinden ve futbol tarzından bir şeyler katmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Aklımda Kasımpaşa ve Galatasaray vardı"



Sezon başında yaşadığı transfer sürecini de anlatan 27 yaşındaki futbolcu, "Birkaç tane Avrupa'dan teklif gelmişti. Benim o dönem aklımda iki takım vardı. Birisi şu an oynadığım kulüp, diğeri Galatasaray'dı. Avrupa'ya gitmek için gitmek istemedim açıkçası. Daha oturmuş takımlara gitmek istedim. Nasip burası oldu. Her şerde bir hayır varmış sözüne inanıyorum, bunu yaşayarak gördüm. Orada olsak daha farklı şeyler olabilirdi. Ülkemizde futbol anlamında sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bunu da şu anda en aşağı seviyede geçiren kulüplerden biri Kasımpaşa. Hem maddi hem yönetimsel olarak çok mutluyum burada" şeklinde konuştu.



"Kasımpaşa'da sadece futbolla ilgileniyorsunuz"



Kulüplerin yönetim şekilleri hakkında fikirlerini belirten Erdoğan, "Kasımpaşa gibi 1 veya 2 tane kulüp vardır. 4 yıl Trabzonspor, 2 yıl Bursaspor'da oynadım. 2 tane farklı kulüp ama aynı mantalitede olan kulüpte oynadım. İnsanlar kendi şeylerini daha çok benimser ya kulüpleri de öyle düşünüyorum. Ben Trabzonspor'da 3 tane başkan, 10'un üzerinde hocayla çalıştım ve futbolcuları sayamıyorum. Belki 100 futbolcuyla çalışmışımdır. Aynısı Bursaspor için de geçerliydi. Çok fazla aksiyon ve karışıklık vardı. Burada herkesin kafası çok berrak çok net. Burada sadece futbolla ilgileniyorsunuz. Başka bir şeyle uğraşma lüksünüz yok. Buraya geldiğimde 3-4 yıldır burada olan insanlar vardı ve arayıp sorduğumda düşünmeden buraya gel cümlesini duyabiliyorsan ben böyle bir takım görmedim Türkiye'de. Buranın özel bir yeri var ülke anlamında. Böyle kulüplerimizin çoğalmasını çok istiyoruz. Başkanımız ve Ciner Holding'e teşekkür ediyorum. Muhteşem mantalite oluşturmuşlar" dedi.



"Tayfur hoca en tecrübeli insanlardan biri"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile ilgili görüşlerini belirten Yusuf Erdoğan, "Futbolculuk anlamında en tecrübeli insanlardan biri. Öncelikle çok iyi bir karakter ve kariyer. Antrenörlük anlamında da milli takım ve Beşiktaş deneyimi var. Hocadan önce çok iyi bir insan. İnsanlara yaklaşımı çok iyi. İnsan ilişkileri çok fazla. Kendisi bize çok insancıl yaklaşıyor. İnşallah kulübümüz açısından güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum. Kemal hoca da son zamanlarda çalıştığım en karakterli insanlardan biri. İyi bir antrenör. İyi bir öğretici. İnşallah oda çok başarılı olur. Şimdi artık herkes için yeni bir sayfa oluştu. Hocamızın gelişiyle hem performans hem insanların daha uyumlu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Herkesin milli takımı oldu"



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Mehmet Kulaksızoğlu hakkında konuşan Erdoğan, "2 hafta önce Okay Yokuşlu'nun düğünü vardı. Orada Mehmet hocayı gördüm. Orada kısa sohbetimiz oldu. O da bizden ve benden çok umutlu. İnsanların iyi bir Yusuf Erdoğan izlemek gibi düşüncesi var. Bende kendimi iyi hissedip, sahada iyi bir ekiple olduğum zaman çok iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Şu an ki milli takımımız herkesin milli takımı oldu. Oynayan oynamayan, giden gitmeyen herkes 2000'li yıllardaki takımı görüyor. Çok iyi bir grup var. İnşallah oraya kendimi atabilirsem Avrupa Şampiyonası sonrası formaya kavuşmak istiyorum. Takdir hocamızın" diye konuştu.