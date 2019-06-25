Son Dakika Haberleri: Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım!
Son Dakika Spor Haber

Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım!

24 dakika önce

Adı transfer döneminde Galatasaray ile anılan Bursasporlu Yusuf Erdoğan'ın sarı-kırmızı formalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım!, System.String[]
Adı transfer döneminde Galatasaray ile anılan Bursasporlu Yusuf Erdoğan'ın sarı-kırmızı formalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Transfer döneminde adı Galatasaray ile sık sık anılan Yusuf Erdoğan'dan olay fotoğraf geldi. Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunu sarı-kırmızılı formayla çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı topladı. Birçok sporsever, bu fotoğraf sonrası Galatasaray ile transferin bittiği yorumlarını yaptı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 26 lig maçına çıkan başarılı orta saha, 2 gol 2 de asistle takımına katkı sağladı. 2017 yılının Eylül ayında Bursaspor'a transfer olan Yusuf'un yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. Ancak genç oyuncunun alacakları nedeniyle sözleşmesinin feshi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurması bekleniyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
Yusuf Erdoğan, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Breel Embolo'nun maliyetini öğrenince masadan kalktı Diagne'den transfer açıklaması: Yıllık 5 milyon euroyu görmeden imza atmam Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giydi, böyle poz verdi Düğünde iyi oynamayan hakeme kırmızı kart gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:08:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]