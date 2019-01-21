Son Dakika Haberleri: Yusuf Erdoğan: "Takımdan Ayrılmayı Düşünmedim"

Yusuf Erdoğan: "Takımdan Ayrılmayı Düşünmedim"

32 dakika önce

Bursaspor'un kanat oyuncu Yusuf Erdoğan, takımdan ayrılacak iddiaları ile ilgili, hiçbir zaman ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Yusuf Erdoğan:
Bursaspor'un kanat oyuncu Yusuf Erdoğan, takımdan ayrılacak iddiaları ile ilgili, hiçbir zaman ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İkinci yarı ve ilk yarı olarak ikiye ayıracağımız bir müsabaka oldu. İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Hocamız bizi uyandırdı. İkinci yarı bambaşka bir Bursaspor izlettik. Üç direğin içerisinde top girmeyince kazanamıyorsunuz. Ama futbol anlamında bugün kazandığımızı düşünüyorum. Bu 16 maç inşallah bizim için final müsabakası olur. Gerçekten çok iyi takımımız, camiamız, taraftarımız var. Bu camiaya layık olmak için çok daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

"Buradan gitmeyi düşünmedim"

Takımda ayrılacağı hakkındaki iddialara yetenekli futbolcu, "Bunlar tabii ki söylenebiliyor. Süre almadığım zaman bunlar çok kolay oluyor. Ben hiçbir zaman buradan gitmeyi düşünmedim. Yakın çevremde bile, 'Sen artık burada oynayamayacaksın. Ayrılmayı düşünüyor musun' dediler. Ben de, 'Sıramı bekliyorum. Nasıl iyi futbolcu olduğumu biliyorum' dedim. Kendi adıma ders aldım. Kampta da çok iyi çalıştığımı düşünüyorum. İlk oyuncu değişikliğini hocamın benimle yapması onur verici. Maçtan sonra beni tebrik etti. Ben futbolu bıraktıktan sonra burada yaşayacağım. İnsanların yüzüne bakıp, iyi şeyler yaptım demek istiyorum. Çok çalışacağım" diye konuştu.

Çok çalıştığını belirten Erdoğan, geriye kalan 16 maçın tamamında oynamak istediğini söyledi.

Çok çalışıyorum. Artık 16 maçın hepsinde oynamak istiyorum. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Futbol, Bursaspor, Spor
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