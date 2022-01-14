SPOR Yusuf Erdoğan, Trabzon'a geldi - Son Dakika

Yusuf Erdoğan, Trabzon'a geldi

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Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, alt yapısından yetişen ve Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan'ı, kente getirdi.

Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Yusuf Erdoğan, Trabzon'a geldi. Tarifeli uçak ile saat 10.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen başarılı oyuncuyu, kulüp görevlileri karşıladı. Havalimanında konuşan Yusuf Erdoğan, öncesinde formasını terlettiği bordo-mavili takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "4 yıl önce veda ederken hayal kırıklıkları ve göz yaşlarıyla ayrılmıştım. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş bir Yusuf Erdoğan olarak geri dönüyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi. Çok mutluyum? dedi.

Kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrılan Yusuf Erdoğan, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Bu arada bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak ara transfer döneminde 4'üncü transferini gerçekleştirmiş oldu.