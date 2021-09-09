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Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi - Son Dakika

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi

09.09.2021 23:31

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay TÜBİTAK'ta derece yapan öğrencileri ödüllendirdi Van'da Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda derece yapan Yusuf Gökçenay...

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi

Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay TÜBİTAK'ta derece yapan öğrencileri ödüllendirdi

VAN - Van'da Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda derece yapan Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal ile birlikte Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra okulu gezen Gökçenay, TÜBİTAK tarafından ortaokul ve liseler arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren Kayra Efe Çomak, Behzat Yılmaz, Asenat Salim ve Burkay Tunçtürk'e tablet hediye etti. Burada bir açıklamada bulunan Gökçenay, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinin 2013 yılında hizmete açıldığını ifade ederek, "Bugün benim için gurur verici bir gündür. Okulumuzda ciddi manada, yüksek düzeyde bir eğitim alındığını ve bunun ödüllerle taçlandığını duydum. Bu bana ciddi manada gurur veriyor. 2013 yılı itibariyle burası hizmete açıldı. Şu anda bu okulun sonuçlarını almaya başladık. Bu okulun yetiştirdiği öğrencilerin gururu verici düzeyde Türkiye'nin her tarafında ödül aldığını duydum. Ben bu duygularla öncellikle İl Milli Eğitim Müdürü başta olmak üzere okul müdürümüze, hocalarımıza ve öğrencilerimize bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinde 485 öğrencinin eğitim aldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise Van'ın artık bir projeler şehri haline geldiğine dikkat çekerek, "İki yıldan bu yana Türkiye'deki TÜBİTAK olsun diğerleri olsun bütün projelerde başvuruda birinciliği Van göğüslemektedir. İşte bu projelerde Van ilinin önde gidişindeki en büyük lokomotif, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezidir. Aslında bugün tarihi bir gündür. Van için 'Türkiye'nin birçok iline göre dezavantajlı sayılabilecek eğitim ortamı olduğu yer' denmesine rağmen çocuklarımın büyük başarılara imza atmıştır. Bu da azim ile, çalışma ile çocuklarımızın ne kadar büyük olayları başarabileceğinin bir göstergesidir. Ben bu bilim ve sanat merkezini yapan Yunus Gökçenay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, daha büyük başarılara imza atmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan TÜBİTAK yarışmalarında derece alan öğrenciler ise böyle bir bilim ve sanat merkezini Van'da açmasından dolayı Yunus Gökçenay'a teşekkür ettiler.

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi

milli eğitim bakanlığı, İpekyolu, Türkiye, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ilk meyvelerini verdi - Son Dakika
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