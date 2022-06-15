Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri hünerlerini sergiledi

Öğrencilerin çalışmalarıyla gururlandığını ifade eden Vanlı İş İnsanı Yunus Gökçenay:

"İyi ki böyle bir okulun yapılmasına vesile olduk"

VAN - Van'da Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

İpekyolu ilçesinde 2013 yılında hizmete başlayan ve yaklaşık 10 yıldır kentteki öğrencilerin bilim ve sanatla ilgilenmesine büyük katkı sağlayan Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezinde fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergiye İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, fotoğraf sergisini gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sergide bir konuşma yapan Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, böyle bir bilim ve sanat merkezini açmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "Bugün bir kez daha gurur duydum. Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat okulunun öğrencileri, belki de ilerde Picassolar değerinde resimler yaptılar. Bu beni çok gururlandırdı. Burada özellikle velilerden bu okulun geliştirmesi açısından isteğim; çocukların ciddi manada gelişmesinde okulun verdiği katkı kadar, onların da bu konuda çevrelerine, arkadaşlarına, komşularına okuldaki gelişmeleri anlatmalarını isterim. Çünkü bu şekilde bilimle, sanatla, eğitimle uğraşarak ilerde ülkemizin gelişmesine en büyük katkıyı bu geleceğimiz olana çocuklarımız sağlayacak" dedi.

Sergide yapılan çalışmaların kendisini ciddi manada duygulandırdığını aktaran Gökçenay, "Bir kez daha iyi ki böyle bir okulun yapılmasına vesile olduk. İyi ki böyle bir okula babamızın, atalarımızın ismini verdik. Bu beni çok gururlandırdı. Ben bu vesile ile serginin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimizin başarılı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sergide 50 öğrenciye ait toplam 325 eserin sergilendiğine dikkat çeken Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Refik Bayram ise "Eserlerin hepsi bu seneye ait. Çalışmalarımız genelde ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz tarafında yapıldı. Ben kendilerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise çalışmalarda kendi duygularının yer aldığını belirterek, böyle bir bilim ve sanat merkezinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.