Son Dakika Haberleri: Yusuf Günay: "19. kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz"
Son Dakika Spor Yusuf Günay: '19. kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz'

Yusuf Günay: "19. kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz"

7 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 19. kez kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 19. kez kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Yusuf Günay, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Tuzlaspor'la eşleşmelerini değerlendiren Günay, "Galatasaray bu kupanın hem ilk hem de son şampiyonu. Türkiye Kupası'nda 18 kupayı müzemize götürmüştük. Galatasaray kupaların takımı. Bu sene de aynı hedef doğrultusunda hazırlandık. Yine aynı hedefe ulaşacağımıza eminiz. Tuzlaspor'la eşleştik. Türkiye Kupası'nın kendine has bazı özellikleri var. Sürprizler olabiliyor, heyecanlı maçlar oluyor. Güzel ve kaliteli maçlar olsun, hak eden kazansın. 19. kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanya deplasmanında bu akşam oynayacakları Real Madrid maçını da değerlendiren Günay, "Real Madrid maçı bizim için önemli. Dönüm noktası. Deplasmanda gruba iyi başladık ama sonra arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Real Madrid karşısında bu akşam iyi bir netice almayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Günay: 19. kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz

Türkiye Kupası, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat! Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın? Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 01:03:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusuf Günay: "19. kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]