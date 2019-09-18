Son Dakika Haberleri: Yusuf Günay'dan Ali Koç'a cevap!
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Yusuf Günay'dan Ali Koç'a cevap!

57 dakika önce

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.

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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.


Günay, Ali Koç'un "Dünkü basın toplantısını duymadım. Dünya neler konuşuyor, Avrupa neler konuşuyor biz neler yapıyoruz. Bizim ülkemizde yok tweet 19: 05'te atılmış o konuşuluyor. Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?" sözlerine, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği!" tweeti ile cevap verdi.


Paylaşımın altına çok sayıda yorum bırakıldı.


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim ile ilgili bu açıklamaları yapmıştı...


Galatasaray, Yusuf Günay, Twitter, Ali Koç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:35 
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