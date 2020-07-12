Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'e yanıt - Son Dakika

Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'e yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in "Kulüpler 11 yabancıyla sahaya çıkmak istedi" açıklamaları üzerine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan cevap geldi: "Konuyu saptırmaya yönelik açıklama.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in "Kulüpler 11 yabancıyla sahaya çıkmak istedi" açıklamaları üzerine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan cevap geldi: "Konuyu saptırmaya yönelik açıklama."


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, yabancı sayısıyla ilgili alınan kararın tartışılmasının ardından "Kulüpler 11 yabancıyla sahaya çıkmak istedi, ben hayır dedim" açıklamasına Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günay, şu ifadeleri kullandı: "'Kulüpler 11 yabancı ile sahaya çıkmak istiyor' ifadesi, konuyu asıl mecrasından saptırmaya yönelik olsa gerek. Esas sorun; daha önce denenip olumlu bir sonuç alınamadığı halde, sınırlama ve yasakların Türk futboluna fayda getirmek bir yana zarar vereceğini görememektir." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'e yanıt - Son Dakika Spor
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19:11
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18:56
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17:43
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