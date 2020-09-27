Yusuf Günay: "Denetim kurulunun görevine engel olan herhangi bir şey yok"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, denetim kurulunun görevine engel olacak herhangi bir şeyin olmadığını söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı online olarak video konferans yöntemi ile yapıldı. Toplantının gündeminde bulunan denetim kurulunun mali konulardaki raporu okunmadı. Divan üyelerinden Gürkan Eliçin, 23 Mart 2019 tarihinde yapılan kongrede ibra edilmeyen denetim kurulunun raporunun okunmasının hem kulüp tüzüğüne hem de yasalara aykırı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, denetim kurulunun raporunun okunup, okunmamasıyla ilgili oylama yaptı. Oylama sonucunda yüzde 59'a 41 okunmasın kararı çıktı.

Bunun üzerine söz alan başkan yardımcısı Yusuf Günay, denetim kuruluyla ilgili açılan davanın devam ettiğini vurgulayarak, "Denetim kurulunun görevine engel olan herhangi bir şey yoktur. Israrla 'Denetim kurulu aklanmamıştır, görevde değildir' demek hukuken doğru bir söylem değildir. Ortada kesin karar verilmemiş bir yargılama süreci devam ediyor. 'Denetim kurulu görevde değildir' diye bir görüş varsa başvuru makamı İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüdür. Yani eski Dernekler Masası. Derneklere Masasına başvurursun, gerekli kararı verir. Gereksiz polemikler yapılarak hem yönetim hem de denetim kurulunun çalışmalarına ket vuruluyor. Oylamanın da hukuka aykırı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü denetim kurulu yani hukuken görevinin başında olan bir organın yaptığı raporu tüzüğe aykırı bir şekilde okutturmuyorsunuz. Bu oylama ile ulaşabilecek bir sonuç değildir. Denetim kurulu raporu okutmalıdır. Okutulmadığı takdirde bu husus tüzüğümüze ve hukuk kurallarına aykırıdır" diye konuştu.

Yusuf Günay'ın konuşmasının ardından Denetim Kurulu'nun raporunun okunmasıyla ilgili tekrar oylama yapıldı. Oylamada yüzde 67'e 33 oranında yine okunmasın kararı çıktı.

Divan toplantısında Galatasaray eski yöneticisi Sedat Doğan ile kulüp üyesi Gürkan Eliçin'in olağanüstü seçimli genel kurul yapılması için kulübe ihtarname çektiği açıklandı. Doğan ve Eliçin, 23 Mart 2019'daki kongrede yönetim kurulunun ile denetim kurulunun ibra edilmemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 18 Aralık 2019 tarihli kararı karşısında kulüp tüzüğünün 87/2. maddesi uyarınca olağanüstü seçimli genel kurul toplantının yapılması için kulübe ihtarname gönderdi. Toplantıda da söz alan Sedat Doğan ve Gürkan Eliçin, yönetim kurulu eleştirerek, seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Yusuf Günay, çekilen ihtarnamelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu ihtarnameleri, iddiaları şaşkınlıkla karşılıyoruz. Herhangi bir hukukçudan bir mütalaa alınsa bunların hiçbirinin doğru olmadığı görülecektir. Gündem oluşturmaktan başka amacı bir olmadığı ortada" şeklinde konuştu.

Kendi yönetimlerinde yeni borçlanma yapılmadığı, mevcut borçların yeniden yapılandırıldığını da söyleyen Günay, "Kaldı ki yeni bir borçlanma ilişkisi olsa bile yönetimimizin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli genel kuruldan yetkisi vardır" dedi. - İSTANBUL