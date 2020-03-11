Yusuf Günay: "Dursun Özbek'in açıklamalarını duyunca kulaklarıma inanamadım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Günay: 'Dursun Özbek'in açıklamalarını duyunca kulaklarıma inanamadım' - Son Dakika Spor

Yusuf Günay: "Dursun Özbek'in açıklamalarını duyunca kulaklarıma inanamadım"

6 saat önce

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, divan kurulunda Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını duyunca kulaklarına inanamadığını belirterek, Özbek'in söylediklerinin doğru olmadığını söyledi.

Yusuf Günay:

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, divan kurulunda Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını duyunca kulaklarına inanamadığını belirterek, Özbek'in söylediklerinin doğru olmadığını söyledi.


Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, divan kurulu toplantısında Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek'in aralarında geçen toplantıdaki konuşmalarla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Galatasaray'a Dursun Özbek'in teklifi üzere geldiğini belirten Günay, " Sportif AŞ'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak başlamıştım. Kendisini çok severim, takdir ederim. Ancak kulaklarıma inanamadım. Ziraat Bankası'ndaki toplantıda Yusuf Günay size, 'Hisselerimizi satalım borcumuzu böyle mi ödeyelim' dedi. O zaman böyle bir konu konuşulmamış, Yusuf Günay'ın aklına böyle bir şey gelmiş. Burada böyle kararlaştırılmış. Sayın başkan bu doğru değil. Gerçekten bunu söylerken de hicap duyuyorum. İlk görüştüğümüzden beri zaten siz hisselerin 3.97'sine rehin koydurtmuştunuz. Bu hisselerin satışı konusu, hep şu şekilde konuşuluyordu, 'İcra yoluyla satılsın mı, yoksa yönetim size bir vekaletname mi versin. Hangisi kulübün lehine olur'. Ben şundan üzülürüm, 'Hiç böyle bir konu yokmuş Ziraat Bakası ile olan toplantıda Yusuf Günay bunu önermiş' Asla böyle bir söz konusu değil. Başından beri Dursun başkanımızın Galatasaray'a verdiği borcun ödenmesi gerektiğini her her noktada savundum. Kulübün elindeki paradan ödenmesi mümkün değil. Çünkü yapılandırma anlaşması gereği zaten bunu borcu ödeyemezsiniz. Başka yol da yoktu" diye konuştu. - İSTANBUL

Dursun Aydın Özbek, Galatasaray, Yusuf Günay, Sportif AŞ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:04 Kaynak: İHA
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