Yusuf Günay: Galatasaray her zaman liderliğe oynayacak bir karaktere sahip - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Günay: Galatasaray her zaman liderliğe oynayacak bir karaktere sahip - Son Dakika Spor

Yusuf Günay: Galatasaray her zaman liderliğe oynayacak bir karaktere sahip

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor eşleşmesi ve sarı kırmızılı takımın ligdeki hedefleri ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay: Galatasaray her zaman liderliğe oynayacak bir karaktere sahip, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor eşleşmesi ve sarı kırmızılı takımın ligdeki hedefleri ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


"TÜRKİYE KUPASI DENİNCE İLK AKLA GELEN TAKIM GALATASARAY"


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile eşleşmelerini değerlendiren Günay, "Rizespor bu turda rakibimiz oldu, ilk maç Rize'de 2'nci maç bizim stadımızda oynanacak. Türkiye Kupası denince tabii ki ilk akla gelen takım Galatasaray. Bu kupayı 18 kez kazandık. İlk oynandığı sene de kupanın sahibi olduk ve son şampiyon da biziz. Ümit ediyoruz ki bu sürede yine bu kupayı müzemize götürmek en büyük hedefimiz, bunu da gerçekleştirecek güçteyiz, motivasyonumuz tam. Güzel maçlar olsun istiyoruz, zaten Türkiye Kupası renkli ve heyecanlı maçlara sahne oluyor" diye konuştu.


"GALATASARAY HER ZAMAN LİDERLİĞE OYNAYACAK BİR KARAKTERE SAHİP"


Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunun altını çizen Günay, "Galatasaray hiçbir zaman yarıştan kopmaz, her zaman liderliğe oynayacak bir karaktere sahip. Bu sürede şampiyonluğun en büyük adayı biziz, bunu da zaten herkes görecek" ifadelerini kullandı.


"TRANSFERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR DEVRE ARASINDA"


Galatasaray'ın transfer çalışmalarına da değinen Günay, "Transferle ilgili son maçı oynamadan herhangi bir konuşma yapmamız çok doğru değil diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Terim, Galatasaray'a böyle geri dönmüştü;


Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Yusuf Günay, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:46 
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