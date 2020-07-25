Yusuf Günay: "Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır" - Son Dakika

Yusuf Günay: "Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır"

- Yusuf Günay: "Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır" Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "Şampiyon olunmadığı zaman yönetimler sorumludur" "Hiçbir sporcumuz maaşı ödenmedi diye bonservisini alıp gitmedi" Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf...

- Yusuf Günay: "Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay:

"Şampiyon olunmadığı zaman yönetimler sorumludur"

"Hiçbir sporcumuz maaşı ödenmedi diye bonservisini alıp gitmedi"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılıların yarıştığı her alanda hedefinin şampiyonluk olduğunu, bunun gerçekleşmemesi durumunda başarısız sayıldığını söyledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, temmuz ayı divan kurulu toplantısında yapılan eleştirilere cevap verdi. Galatasaray için başarının şampiyon olmak olduğunu vurgulayan Günay, "Şampiyon olunmadığı takdirde bu bir başarısızlıktır. Her ne olursa olsun Galatasaray şampiyon olmalı. Hiçbir mazeret demeye gerek yok. Şampiyon olunmadığı zaman yönetimler sorumludur. Nedeni ne olursa Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır. Ancak Galatasaray her alanda başarısız değildir. Basketbol ve voleybolda ligler tescil edildi. Futbolda maalesef hangi gerekçe olursa şampiyon olamadığımız için üzgünüz. Nedenlerini geçen hafta yaptığımız toplantıda masaya yatırdık" diye konuştu.

"Hiçbir sporcumuz maaşı ödenmedi diye bonservisini alıp gitmedi"

2018 ocak ayından beri 28 kupa aldıklarını hatırlatan Yusuf Günay, "Galatasaray tarihinde önemli bir başarı. Bu kadar süre içerisinde rekor sayı. 30 aylık süre içerisinde hiçbir gün personelimizin maaşını geciktirmedik. Hiçbir sporcumuz maaşı ödenmedi diye bonservisini alıp gitmedi. İlk defa Türkiye'de bir spor kulübü 1 milyar TL geliri aşarak en büyük kulüp oldu. Bu da Galatasaray. Tüm branşlarda başarısız olundu cümlesi bizi yaralar" şeklinde konuştu.

"Spor salonunun iptal edilmesi söz konusu değil"

Galatasaray Adası, teknokent ve Sancaktepe'deki arazi konularının kendi mecrasında devam ettiğini ifade eden Günay, "Hiçbir süreç takipsiz değil. Yönetim kurulumuz tarafından devam ediyor. Spor salonunun iptal edilmesi söz konusu değil. Bugünlerde spor salonu ile ilgili çok önemli gelişmeler içerisindeyiz. Başkanımızın sağlık durumu söz konusuydu, sağlığı iyiye gidiyor. İki haftadır neredeyse her gün kulübe geliyor. Yönetim kurulu toplantılarını yapıyoruz. Türk Telekom ile yaptığımız anlaşmada yarım dönemlik itilaf vardı. Bunu çözerek 1 sezona yaydık ve 1 yıllık anlaşma gibi oldu. Biz burada 5 yıllık anlaşma yapabilecekken bunu bile yapmadık. Dedik ki, yeni yönetim kurulu istediği gibi değerlendirsin" ifadelerini kullandı.

"Yönetim kurulu arkadaşlarımızın arasında 1 tane başkan adayı görmedim"

Yönetim kurulunda başkan adayları olduğu söylentilerinden üzüntü duyduğunu söyleyen Yusuf Günay, "Ben her gün arkadaşlarımızla birlikte en az 4-5 kişi yaptığımız toplantılarının hiçbirinde, biz konuşuruz hep beraberiz. Sonuçta bir tane başkan adayı görmedim. Herkesin tek derdi Galatasaray'ın başarılı olması ve yeni yönetime daha iyi bir Galatasaray bırakmak. Her gün ekip halinde bir sponsorla görüşme durumundayız. Korona virüs kulüplerin gelirlerini sıfıra indirdi. Biz bunu ümitsizlik görmedik. Galatasaray'ın zarar görmeden yola devam etmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Arkadaşlarımın arasında hiçbirinde başkan adayım diye ortaya çıktığını görmedim. Tek derdimiz bizim yeni döneme kadar daha iyi Galatasaray bırakmak. Zor şartlarda bunu sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.

Divan toplantılarını şahsen iki defa kaçırdığını ifade eden Yusuf Günay, "Bu anlamda sayın başkanımızla da görüştüm. Diğer arkadaşlarımın da çok önemli işleri vardır. Hiç kimse divan kurulunu işlevsiz haline getirmek için katılmadığını düşünmüyorum. Bir camiayız. Bir kaos yok" dedi.

"Hastalık sürecinde Galatasaray sahipsizmiş gibi bir görüntü bırakmış olabilir"

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını hızla yaptıklarını vurgulayan Günay, "Basketbol erkekler ve kadın takımı çok yerinde ve bugünkü ekonomik şartlarda en uygun, çok başarılı olabilecek bir kadro oluşturuldu. Voleybolda kadın ve erkeklerde çalışmalarımız sürüyor. Yönetime güvenilmesini rica ediyorum. Galatasaray Genel kuruluna layık olmaya çalışıyoruz. Hiçbir özveriden kaçınmadan layıkla yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanımızın hayati hastalığı kamuoyunda Galatasaray sahipsizmiş gibi bir görüntü bırakmış olabilir. Çünkü Galatasaray'da başkanlık sistemi var. Son sözü başkan söyler. Hastalık sürecinde böyle bir algı oluşmuş olabilir. Biz hastane köşelerinde Galatasaray'ın sorunlarını konuştuk. Ben bundan emin olmanızı istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Yusuf Günay: Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır

Yusuf Günay, Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 04:20

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yusuf Günay: 'Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır' - Son Dakika Spor
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