- Yusuf Günay: "Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük adayı"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay:

"İlerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir"

"61 milyon Euro sattık, 42 milyon Euro aldık"

"Galatasaray'da kaos ortamı yapma girişimleri var"

"Ocak ayında kadar yönetmesini bileceğiz"

"30 milyon TL artımız var"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılıların şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi. Günay ayrıca, transfer yapamamalarına yönelik yapılan eleştirilerle ilgili olarak, "Taraftarlar haklı. İlerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir. Galatasaray menfaatleri doğrultusunda olması gerekeni yaptık" dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen lansmanda gündem ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün statta yapılan toplantı ile ilgili konuşan Günay, "Dün saat iki buçukta başkanımız başkanlığında hocamız Fatih Terim, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcımız Kaan Kançal ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Oytun Özer'in de katıldığı benim de bulunduğum bir toplantı gerçekleştirdik. Başkanımızın ricası üzerine ben hocamızı davet etmiştim. Gayet güzel bir toplantı oldu. Bu bir diplomatik bir dille söylemiyorum. İşin gerçeği ve doğrusu. Üretilenlerin tamamı spekülasyondur. Hiçbirinin gerçek değeri yoktur. Galatasaray Futbol Takımı bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu konuda özellikle Florya'da yeni bir yapılandırma, altyapı buradaki idari ve sportif yapılanma konusunda bazı kararlar aldık. Bu kararları uygulamaya koyacağız. Biz takımımıza güveniyoruz. Hocamız zaten Türk futbolunun bir numarası. Bizi herhangi bir şekilde tereddüte sokacak hiçbir husus yoktur. Herkes görevinin başında. Tam bir konsantrasyon içerisinde. 2020-2021 sezonunu başarı ile bitireceğimize inancımız tam" diye konuştu.

"İlerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir"

2018 ocak ayında göreve geldiklerinden bu yana 6. transfer dönemini geride bıraktıklarını söyleyen Yusuf Günay, "Genel olarak baktığımızda biz bu transferler dönemleri içerisinde toplam 42 milyon Euroluk oyuncu transfer etti. 61 milyon da oyuncu satışı yaptık. 20 milyon Euro civarı artı ile kapattık. Bugün elbette taraftar tepkisinde haklıdır. Taraftar bizim her şeyimizi. Taraftarın tepkisine tepki göstermek gibi herhangi bir şey söz konusu değil. İlerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir. Galatasaray menfaatleri doğrultusunda olması gerekeni yaptık. Belki bir iletişim hatası olabilir. Bunları kabul ediyorum. Galatasaray menfaati ne ise bizim şu an yaptığımız odur. 2018 ocaktan beri her alanda 2018 ocak ayı Galatasaray'dan bugünkü Galatasaray'ın çok daha olumlu noktada olduğunu görebiliriz. Görev gelinen ayda Galatasaray'ın borçları yaklaşık 300 milyon Euro civarındayken bugün 200 milyon Eurolara düşmüştür. Artı Florya kulübümüze geri kazandırıldı. UEFA ile yapılan anlaşmanın gerekleri bütün şartları ile yerine getirildi. Bunun önemi önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak. Nasıl bugün bazı takımlar Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı olduğu halde katılamıyorsa önümüzdeki süreçte bazı takımları bekliyor. Bunlardan biri Galatasaray olmayacak. Biz geleceği de planlamak zorundayız. Bu süreçte Galatasaray iki tane şampiyonluk yaşadı, 27 tane kupa aldı. Hiçbir rakam teslim aldığımız günden kötü değil. Bu pandemiye rağmen. Pandemi döneminde Galatasaray faaliyetlerini artı ile kapatmıştır. Bu aslında sadece Türkiye değil, bütün dünyadaki kulüplerle karşılaştırılabilir bir şey. Gelirimiz giderlerimizden fazla. Yani yeni gelir kaynakları yapmışız. Dünyada başka kulüp var mı bakmak gerekir" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'da kaos ortamı yapma girişimleri var"

Galatasaray'da kaos ortamı yapma girişimleri olduğunu vurgulayan Günay, "Bir tanesi Fatih Altaylı. Her hafta bir programda Galatasaray yönetimini, başkanını hedef alarak, eleştiri değil, hakarette bulunarak program yapmaktadır. Sadece bizim yönetimimize değil geçmişte de tek yapılan şey hakaret ve yönetime her türlü alanda engel çıkarmak ve kaos oluşturmak. Basın özgürlüğü bu değil. Galatasaray başkanının zeka seviyesi ile alay etmek, Galatasaray yönetime hakarette bulunmak. Dün akşamki programda ben kulaklarıma inanamadım. Bizim efsanemiz Galatasaray Teknik Direktörü 'Fatih Terim, koridorlarda yönetim kuruluna küfür ederek dolaşıyordu' diye bir ifade kullandı. Buna hocamız gerekli cevabı verecektir. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Ne Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim böyle bir eylem içinde bulunamaz ne de Galatasaray'da hiç kimse böyle bir davranışta bulunamaz. Bu nasıl bir Galatasaraylılıktır. Kabul edilebilir bir şey değil. Kaos oluşturma gayretlerine rağmen görevde olduğumuz sürece Galatasaray'ın menfaatlerine uygun bir şekilde son saniyeye kadar çalışacağız. Bir arkadaş Kasımpaşa maçından sonra rakip takımın taraftar grubunun Twitter hesabından beni eklemişler. Falcao'ya böyle bir şey söyledi diye bir haber. Benim ağzımdan tek bir kelime çıkmadı. Tamamen uydurma. Zaten cümlenin içeriğinde de bir şey yok. Söylesem söyledim diyebilirim. Bir orta oyunu, tiyatro. Çanak soru sormakla görevli arkadaşımız şöyle tweet kim yazabilir diye söylüyor, Fatih Altaylı 'Yazsa yazsa Yusuf Günay' diyor. Benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Ben yönetim kurulu sorumluluğu içerisinde hangi sorumlulukla hareket edeceğimiz çok iyi biliyorum. Demedim halde demiş gibi senaryo kurmak ayıptır. Annemi yeni toprağı verdim. Anneme küfür ettirecek düzmece senaryolar yaptırmasınlar. Bunları hiçbiri bizi Galatasaray'ı hizmetten koymayacak. Galatasaray bizim önemli ve değerli" ifadelerini kullandı.

"Ocak ayında kadar yönetmesini bileceğiz"

Oyuncu satışı konusunda gelen bir soruya Yusuf Günay, "Biz bu konuyu dünkü toplantıda konuştuk. Son dönemdeki satmak istediğimiz futbolcular ile ilgili önümüzdeki en büyük engelin pandemi olduğu ortada. Bütün kulüplerin gelirleri azaldığı için bu konuda transfer hareketliliği düşük olmuştur. Bütün dünyaya bakarsak. Bizim 6 transfer dönemi içerisinde sattığımız oyuncuların değeri 61 milyon Euro'dan daha fazla. Pazar günkü gelişmeler yok. Genç kardeşimizi diğer kulüplere gönderdik. Daha fazla satmışız. Son dönemde planladığımız satışlarımız vardı. Bunlar olmadı. Çünkü talep olmadı. Dünyadan hiçbir kulübünden talep ile karşılaşmadık. Ocak ayında kadar yönetmesini bileceğiz. Ocak ayında takımın ihtiyaçlarına göre planlamamızı yapacağız" diye cevap verdi.

"Rakiplerin transfer bütçesinin daha az olmasına rağmen transfer yapabilmesini nasıl değerlendirirsiniz" sorusuna ise Günay, "Rakiplerimiz ile ilgili yorum ve değerlendirme yapmak alışkanlığımız değil. Federasyon gerekli açıklamayı yapacaktır. Herkesin kendi yaptığı eylem herkes kendi hesabını verir. Federasyon limit konusundaki gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.

Transferde harcayabilecekleri rakamı da açıklayan Yusuf Günay, "Bizim 30 milyon TL artımız var. Telles'in gelir dahil değil. Her dönemin bütçesinde yer alan kalem önceki gün itibariyle gerçekleşmiş oldu" açıklamasında bulundu.