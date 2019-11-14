Son Dakika Haberleri: Yusuf Günay: "Her zamanki heyecanımızla görevimizin başındayız"
Son Dakika Spor Yusuf Günay: 'Her zamanki heyecanımızla görevimizin başındayız' - Son Dakika Spor

Yusuf Günay: "Her zamanki heyecanımızla görevimizin başındayız"

6 saat önce

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir kararı devam ettiğinden seçim kararı alma zorunluluklarının olmadığını belirterek, her zamanki heyecanlarıyla görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Yusuf Günay:

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir kararı devam ettiğinden seçim kararı alma zorunluluklarının olmadığını belirterek, her zamanki heyecanlarıyla görevlerinin başında olduklarını söyledi.


Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bugün görülen davanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Günay, "14. Asliye Hukuk Mahkemesinde idari ibrasızlığın iptali için açtığımız dava kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz için verilmiş bulunan tedbir kararı devam ettiğinden seçim kararı alma zorunluluğu yoktur, her zamanki heyecanımızla görevimizin başındayız" dedi. - İSTANBUL

Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
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