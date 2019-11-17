Son Dakika Haberleri: Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Spor Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor

Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay, (87) son yolculuğuna uğurlandı.

Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay, (87) son yolculuğuna uğurlandı.


Ayşe Günay'ın cenazesi, Sinop'un Türkeli İlçesi Merkez Camii'ne getirildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, cami önünde taziyeleri kabul etti.


Cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın yanı sıra, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kulübün bazı yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cenaze namazının ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu48 saat içinde ikinci cenazemiz camiamızın. Sevgili Gürol'un babası vefat etti, Karamürsel'deydik dün. Anne acısı büyüktür, tarif edilemez acısı. Ben bütün annelere Yusuf kardeşimizin annesi Ayşe hanımın vasıtasıyla, bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Söylenecek söz bulamıyorum. Hepsine rahmet diliyorum. Huzur içinde uyusun.Yusuf kardeşim de hastaydı. Hastaneden geldi. Serum halen kolunda. Ama yaşamın kendisi bu. Hayatın gerçekleri bu. Herkese sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, cenaze namazının ardından Galatasaraylı taraftarlarla bir süre sohbet etti.


Ayşe Günay'ın cenazesi, Türkeli ilçesi Gaziler köyü aile kabristanlığında toprağa verildi. - SİNOP

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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