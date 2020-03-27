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Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
6 saat önce
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızıl kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:27 Kaynak: İHA
Son Dakika Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı