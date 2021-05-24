Yusuf Günay: Klinsmann ile görüştüğüm doğru değil

Fatih Terim 'in yerine takımın başına Jürgen Klinsmann'ın getirileceği şeklinde çıkan iddialar üzerine bilgisine başvurduğumuz Günay, olayın doğru olmadığını belirterek, "Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

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