Son Dakika Haberleri: Yusuf Günay: Real Madrid'den iyi bir netice almayı ümit ediyoruz
Son Dakika Spor Yusuf Günay: Real Madrid'den iyi bir netice almayı ümit ediyoruz

Yusuf Günay: Real Madrid'den iyi bir netice almayı ümit ediyoruz

7 saat önce

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Türkiye Kupası'nın kendine has özellikleri var. Sürprizler olabiliyor.

Yusuf Günay: Real Madrid'den iyi bir netice almayı ümit ediyoruz, System.String[]
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, " Türkiye Kupası'nın kendine has özellikleri var. Sürprizler olabiliyor. Güzel ve kaliteli maçlar olsun, hak eden kazansın" dedi.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanan ilk takım olduğunu hatırlatan Yusuf Günay, "Galatasaray ilk şampiyon ve son şampiyon. 18 kupayı müzemize götürmüştük. Galatasaray kupaların takımı. Bu sene de aynı hedef doğrultusunda hazırlandık. Yine aynı hedefe ulaşacağımıza eminiz. Tuzlaspor'la eşleştik. Türkiye Kupası'nın kendine has bazı özellikleri var. Sürprizler olabiliyor, heyecanlı maçlar oluyor. Güzel ve kaliteli maçlar olsun, hak eden kazansın. 19'uncu kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

"REAL MADRİD'DEN İYİ BİR NETİCE ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynayacakları Real Madrid maçıyla ilgili de konuşan Günay, "Real Madrid maçı bizim için önemli. Dönüm noktası. Deplasmanda gruba iyi başladık ama sonra arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Real Madrid karşısında bu akşam iyi bir maçla iyi bir netice almayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yusuf Günay'ın açıklamaları


- İstanbul
Türkiye Kupası, Real Madrid, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi!
Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek! Mario Balotelli'den Galatasaraylı taraftarlara teşekkür! Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusuf Günay: Real Madrid'den iyi bir netice almayı ümit ediyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]