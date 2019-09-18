Son Dakika Haberleri: Yusuf Günay: "Rekabette geri kalmanın çaresizliği"
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Yusuf Günay: "Rekabette geri kalmanın çaresizliği"

1 saat önce

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına karşılık olarak sosyal medya hesabından, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği" yazdı.

Yusuf Günay:

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına karşılık olarak sosyal medya hesabından, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği" yazdı.


Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim ve kulüp hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Galatasaray, Yusuf Günay, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
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