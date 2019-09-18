Yusuf Günay: "Rekabette geri kalmanın çaresizliği"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim ve kulüp hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert sözler: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?