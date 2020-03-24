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Yusuf Günay: "Sonuçlar çıkına kadar hastanede tedavime başlanmasına karar verildi"
26 dakika önce
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçlar çıkana kadar hastanede yatarak tedavisine başlanmasına karar verildiğini açıkladı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçlar çıkana kadar hastanede yatarak tedavisine başlanmasına karar verildiğini açıkladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in koranavirüse yakalanmasının ardından teknik ekip ve yönetim kurulu da tedbir amaçlı test yaptırmaya devam ediyor. Bu bağlamda sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Yusuf Günay da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Günay, "Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:10 Kaynak: İHA
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