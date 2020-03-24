Son Dakika › Spor › Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede - Son Dakika Spor
Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede
6 saat önce
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak
ve teknik direktör Fatih Terim
'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus
'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yusuf Günay'ın hastaneye girişi
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:54 Kaynak: DHA
Son Dakika Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum Vedat Muriqi: "Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı