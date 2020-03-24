Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede - Son Dakika Spor

Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

6 saat önce

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede, System.String[]

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yusuf Günay'ın hastaneye girişi


Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:54 Kaynak: DHA

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