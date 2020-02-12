Yusuf Günay: "Yasal zorunluluk olsa seçime gideriz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Günay: 'Yasal zorunluluk olsa seçime gideriz' - Son Dakika Spor

Yusuf Günay: "Yasal zorunluluk olsa seçime gideriz"

6 saat önce

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, dün görülen dava ile ilgili konuşarak, "Eğer seçime gitmek gibi yasal zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" dedi.

Yusuf Günay:

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, dün görülen dava ile ilgili konuşarak, "Eğer seçime gitmek gibi yasal zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" dedi.


Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Günay, son 1 aydır her yönetim kurulunda bu konuyu konuştuklarını belirterek, en uygun zamanda genel kurulu bu konuda davet edeceklerini söyledi.


Dünkü görülen mahkemenin yönetim kurulunun açtığı bir dava olduğunu belirten Günay, "Bir divan kurulu üyesinin ve genel kurulun ihraç ettiği iki kişinin açtığını bir davadır. Yönetim kurulu da feri müdahale oldu. Sonuçta hukuki süreci tekrar tartışmaya gerek yok. Eğer seçime gitmek gibi yasal zorunluluk olsa zaten bir gün bulunmamız söz konusu değil, seçime gideriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Galatasaray, Yusuf Günay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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