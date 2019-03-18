Yusuf Güney Kahramanmaraş'ta Hayranlarıyla Buluştu
1 saat önce
Kahramanmaraş'a alışveriş festivali için gelen ünlü sanatçı Yusuf Güney, şarkılarını kolluk kuvvetlerine armağan etti.
Kahramanmaraş
'a alışveriş festivali için gelen ünlü sanatçı Yusuf Güney
, şarkılarını kolluk kuvvetlerine armağan etti.
Bu yıl Kahramanmaraş'ta ikincisi düzenlenen Alışveriş Festivali'nde sevenleriyle bir araya gelen Yusuf Güney konserine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Konserinde Kahramanmaraşspor
Kulübü'nün formasını giyen Yusuf Güney, fuar merkezini dolduran hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:40 Kaynak: İHA
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