Son Dakika Haberleri: Yusuf Güney Kahramanmaraş'ta Hayranlarıyla Buluştu

Yusuf Güney Kahramanmaraş'ta Hayranlarıyla Buluştu

1 saat önce

Kahramanmaraş'a alışveriş festivali için gelen ünlü sanatçı Yusuf Güney, şarkılarını kolluk kuvvetlerine armağan etti.

Yusuf Güney Kahramanmaraş'ta Hayranlarıyla Buluştu, System.String[]
Kahramanmaraş'a alışveriş festivali için gelen ünlü sanatçı Yusuf Güney, şarkılarını kolluk kuvvetlerine armağan etti.

Bu yıl Kahramanmaraş'ta ikincisi düzenlenen Alışveriş Festivali'nde sevenleriyle bir araya gelen Yusuf Güney konserine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserinde Kahramanmaraşspor Kulübü'nün formasını giyen Yusuf Güney, fuar merkezini dolduran hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Yusuf Güney, Kahramanmaraş, Magazin
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