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Yusuf Güney, taksici ile yaşadığı tartışma sonrası ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum - Son Dakika

Yusuf Güney, taksici ile yaşadığı tartışma sonrası ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum

25.07.2021 15:58

Geçtiğimiz günlerde kendisini istediği yere bırakmayan taksi şoförü ile kavga ettiği anları kayda alan şarkıcı Yusuf Güney, yaşadığı olay hakkında açıklama yaptı. "Taksicilerle sorun yaşamayan yoktur" diyen şarkıcı, şikayetçi olduğunu da belirtti.

İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek için taksiye binen şarkıcı Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmek istemeyen şoförle tartışmış ve onları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaşadığı olay hakkında konuşan şarkıcı, "Şikayet etmek zorundaydım, çok yaşanıyor bu olaylar taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur" dedi.

TAKSİ ŞOFÖRÜYLE TARTIŞTI

Taksi şoförüyle tartışan şarkıcı Güney videoda, "1 buçuk saattir taksi bekliyorum burada. İner misin diye beni tehdit ediyor, mecbursunuz, adam seçiyorsunuz diye tepki gösteriyor. Taksici de 5 saate geri mi döneceğim, burada metrobüs var, biniyorsun devam ediyorsun cevabını veriyor" diyor. Güney, sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili konuştu.

Kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyle tartışan Yusuf Güney, ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum

"TAKSİ ŞÖFÖRÜ HEM MASKE TAKMADI HEM SİGARA İÇTİ"

Olay sonrası konuşan Güney, "Keşke olmasaydı ama oluyor devamlı yaşanan mevzular bunlar. Özellikle karşıya geçmek istemeyen arkadaşlarımızla alakalı kısa mesafeye gitmek istemeyen ve yanında evcil hayvanın varsa kesinlikle taksiye almıyorlar. Ben bunu neden dile getirmek istedim devamlı aynı sorunları yaşadığımız için dile getirdim. Taksi standartlarına bir düzenleme getirilemedi. Taksicilik zor bir meslek ama günün sonunda mağdur olan müşteriler ve vatandaşlar oluyor. Bugün yaşadığımız olay bunlardan bir tanesi. Ben Anadolu Yakası Küplüce taraftarındaydım. Karşı tarafa evime gitmek istedim. Bir saat taksi bekledim. Taksi şoförü geldiği zaman araca bindim selam verdim, nereye gideceğimi sordu. Karşıya geçeceğimi söyledim. Taksi şoförü karşıya geçmeyeceğini söyledi. Neden geçmediğini sordum sinirli bir şekilde karşıya geçmem geçmeyeceğim diye cevap verdi. Sigarasını yaktı maskesi açıktı" dedi.

ŞİKAYETCİ OLDUM

Sözlerine devam eden şarkıcı, "Kendisinden şikayetçi oldum. Olmak zorundaydım kendisi ile yaşanan olay hiç hoş bir şey değildi. Ağır konuştu olaylar sonra orda devam etti. Yapıcı oldum olayı tatlıya bağladım. Polisler geldi onlarla konuştum gereken yerlere şikayetçi olacağımı söyledim. Hakaretler edildi. Şikayet etmek zorundaydım, çok yaşanıyor bu olaylar taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur" diye konuştu.

Yusuf Güney, taksici ile yaşadığı tartışma sonrası ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum

Yusuf Güney, İstanbul, Medya, Taksi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Yusuf Güney, taksici ile yaşadığı tartışma sonrası ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum - Son Dakika Magazin


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