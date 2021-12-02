Oğlunun tedavisi için mum üreten anneye Belediye Başkanından destek - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, doğuştan nadir görülen iki hastalığı olan 10 yaşındaki çocuğun bakım ve tedavi masrafları için evde yaptığı jel mumları satan anneden alışveriş yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aktaş, Özcan ve Esra Erguvan çiftinin 3 çocuğundan biri olan, doğumundan kısa bir süre sonra beyin gelişimine etki eden lizensefali (beynin kıvrımlarının oluşmaması, düz beyin) ve küçük yaşlarda epilepsiye yol açan west sendromu (epilepsi CP) teşhisi konulan Yusuf'u ziyaret etti.

Aktaş, sürekli ataklar geçiren, konuşamayan ve hareket kabiliyeti olmayan Yusuf'un bakım ve tedavi masraflarına katkı için evinde jel mumlar üreten anneye 100 adet mum siparişi verdi.

Erguvan çiftiyle sohbet eden Başkan Aktaş, Yusuf'un kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.

Yusuf için acil şifalar dileyen Aktaş, "Annemizin el emeğiyle bir şeyler üretmesi, aile bütçesine katkıda bulunması, gerçekten takdire şayan. Zaten üreten kadınlarımızı destekliyoruz. Kadın kooperatiflerimizi çok önemsiyoruz. Bunun yanında Esra hanımın gayretini takdir etmemek mümkün değil. Kutluyorum, tebrik ediyorum, yürekten alkışlıyorum. Ben de mum siparişimi verdim. Herkes sevdiklerine bu mumları hediye edebilir." ifadesini kullandı.

Aktaş'ın ziyaretinin kendilerine moral verdiğini belirten Esra Erguvan da "Başkanımız yaptığım mumlardan sipariş verdi. Çok mutlu oldum. En kısa zamanda siparişleri hazırlayıp teslim etmek istiyorum. Bizi motive etti. Yusuf belki hiçbir zaman gezemeyecek, koşamayacak ama hayatını en iyi şekilde idame etmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.