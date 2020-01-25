Yusuf İslam'dan Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yusuf İslam'dan Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı - Son Dakika

Yusuf İslam'dan Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı

6 saat önce

İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.

Yusuf İslam'dan Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı, System.String[]

İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.

İslam, sosyal medya hesabından Elazığ'daki depremde kurtarma çalışmalarının sürdüğü yıkılmış bir binanın fotoğrafını paylaştı.

Dünyaca ünlü sanatçı İslam, paylaşımında depremde sevdiklerini kaybeden aileler ve kurtarma çalışmalarında bulunanların yanında olduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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