Son Dakika Haberleri: Yusuf İslam, İstanbul'a geliyor
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Yusuf İslam, İstanbul'a geliyor

6 saat önce

TRT'nin 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla kurduğu sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen; bu yıl da insanlığa hizmet etmiş ve alanında fark yaratan önemli çalışmalara imza atmış isimleri 2.TRT World Citizen Ödül Töreni'nde ağırlayacak.

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TRT'nin 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla kurduğu sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen; bu yıl da insanlığa hizmet etmiş ve alanında fark yaratan önemli çalışmalara imza atmış isimleri 2.TRT World Citizen Ödül Töreni'nde ağırlayacak. Ödül töreninde ayrıca, World Citizen'ın bu yıl ki kampanyası olan Women of War "Savaşın Kadınları" teması ile yurtlarından göç etmek zorunda bırakılmış ve olumsuz şartlar altında yaşamlarını sürdüren kadınların hikayelerine de dikkat çekilecek.


Yusuf İslam'ın "Barış Treni"


TRT World Citizen; geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından insani yardım faaliyetleri yürüten aktivistlere ödül verecek. En prestijli ödül olan Yaşam Boyu Başarı ödülü bu yıl yaptığı insani çalışmalarla dünyaya ilham olan Yusuf İslam'a (Cat Stevens) takdim edilecek. Yusuf İslam ayrıca tören gecesinde sosyal sorumluluk kampanyası Peace Train'i de ilk kez dünyaya tanıtacak.


İsmini Yusuf İslam'ın efsane şarkısından alan proje Barış Treni, ihtiyaç sahibi insanlara yiyecek, koli ve sürdürülebilir hükümler sağlamayı amaçlıyor. "Barışın yolu, yoksulluğun ortadan kaldırılmasıdır." sözleriyle yoksulluğa dikkat çeken İslam, proje ile farklı kökenlere, milletlere ve dinlere mensup çocuklar arasında mutluluğu ve saygıyı teşvik etmek istiyor.

Yusuf İslam, Citizen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:58 
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