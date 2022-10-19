Yusuf İslam, Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi - Son Dakika
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Yusuf İslam, Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi

19.10.2022 23:28

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.

Yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Konsere gelenleri "İyi akşamlar, Türkiye'de çalıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu çok harika." diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

İslam, uzun yıllardır pek çok şarkı yazdığını belirterek, "Şarkılarımda bu gezegenin sorumluluklarını devralacak gençlere mesaj veriyorum." dedi.

"The Wind" parçasında Yunus Emre'den esinlendim

"The Wind" parçasını seslendirmeden önce kimden esinlendiğini açıklayan sanatçı, "Sonraki şarkıyı aslında Türk ozan ve büyük tasavvuf öğretmeni Yunus Emre'den esinlendim. O bir şiir yazdı. İsmi 'Gel gör beni aşk n'eyledi'. Bu şiir sonsuza kadar nasıl aşık olunacağını öğretiyor." şeklinde konuştu.

"İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum"

Yusuf İslam hayat yolcuğunun ilginç olduğunu dile getirerek, "Sadece bir rüzgar gibi. İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum." ifadelerini kullandı.

Aralarında "Moonshadow", "Morning Has Broken", "The Beloved", "Father & Son", "Wild World" ve "Peace Train" adlı unutulmaz eserlerin de olduğu bir repertuvarı yorumlayan dünyaca ünlü sanatçı, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 23 Ekim'de CSO Ada Ankara'da da bir konser verecek.

Yorumcu, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam'ın Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train'e bağışlanacak.

Sosyal projelere verdiği destekler ve İngiltere'deki Yusuf İslam Vakfı aracılığıyla yaptığı

yardım faaliyetleriyle de öne çıkan sanatçının Türkiye konserleri, 2023'te gerçekleştireceği uluslararası turnesine de öncülük ediyor.

Kaynak: AA
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Yusuf İslam, Türkiye, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusuf İslam, Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi - Son Dakika

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