Yusuf, karaciğer hastası kadına can oldu

OSMANİYE'de trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Yusuf Güzel'in (20), organları ailesi tarafından bağışlandı. Güzel'in karaciğeri, Malatya'da nakil bekleyen kadın hastaya nakledildi.Yusuf Güzel, 28 Temmuz'da geçirdiği trafik kazasının ardından Osmaniye Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Ancak 7 Ağustos günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, oğullarının organlarını bağışladı. Ailenin kararı üzerine Osmaniye Organ Bağış Koordinatörleri Doktor Ayşe Taş Güvenç ve Hemşire Fethiye Betül Telli, Adana Bölge Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçti. Nöroloji ve anestezi uzmanlarından oluşan ekip, Ankara Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne bilgi vererek, organ ve doku nakli organizasyonu yaptı.Gencin karaciğeri, Malatya İnönü Üniversite Hastanesi'nden gelen ekip tarafından alınarak, Malatya'ya ulaştırıldı. Karaciğer, adı açıklanmayan kadın hastaya nakledildi.SAĞLIKLI OLAN HER ORGAN BAĞIŞLANABİLİROsmaniye Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamını, henüz sağlıklı iken, beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere etik kurullara bağlı olarak bağışlanması organ bağışı olarak isimlendirilmektedir. Başka bir açıdan; organ bağışının, kan naklinden farkı yoktur. Hayat kurtarma anlamında, sağlıklı olan her organ bağışlanabilir. 18 yaşını doldurmuş ve doğru ile yanlışı ayırabilme yeteneğine sahip herkes, başta kalp olmak üzere akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar ilr kalp kapağı, göz kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokuları bağışlayabilmektedir. Bunlar günümüz tıp teknolojisiyle nakledilebilmektedir. Bir kişi organlarını bağışlayarak, bir çok insanın yaşamasına vesile olabilir" denildi.