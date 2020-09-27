Yusuf Karul'dan 'Kırklareli' için özel şarkı

Başarılı sanatçı Yusuf Karul, 'Kırklareli' şehrine özel şarkı yaptı.

Yusuf Karul, bu kez Roman tarzı bir eserle sevenlerinin karşısına çıktı. 'Kırklareli' adlı hareketli şarkı, müzik platformlarındaki yerini aldı. Eser, özellikle Trakya Bölgesinde kısa zamanda büyük ses getirdi. Genç sanatçı, Kırklareli şehrine olan sevgisini sözü ve müziği kendisine ait bu şarkıyla dile getirdiğini söyledi. - İSTANBUL