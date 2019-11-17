Son Dakika Haberleri: Yusuf Karul 'Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi
Son Dakika Magazin Yusuf Karul 'Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi - Son Dakika Magazin

Yusuf Karul 'Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi

6 saat önce

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, son şarkısı Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi.

Yusuf Karul 'Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi, System.String[]

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, son şarkısı Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi.


"Bırakma Beni" albümüyle büyük beğeni toplayan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Yusuf Karul, şimdi de sözü ve müziği kendisine ait olan "Göçmen Kuşlar" şarkısı için kamera karşısına geçti. Yönetmen Utku Çılgın tarafından çekilen klip, tüm dijital platformlarda yerini aldı.


Yusuf Karul, şarkının beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi ve sevenlerine teşekkür etti. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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