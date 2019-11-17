Son Dakika › Magazin › Yusuf Karul 'Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi - Son Dakika Magazin
Yusuf Karul 'Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi
6 saat önce
Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, son şarkısı Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, son şarkısı Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi.
"Bırakma Beni" albümüyle büyük beğeni toplayan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Yusuf Karul, şimdi de sözü ve müziği kendisine ait olan "Göçmen Kuşlar" şarkısı için kamera karşısına geçti. Yönetmen Utku Çılgın tarafından çekilen klip, tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Yusuf Karul, şarkının beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi ve sevenlerine teşekkür etti. - İSTANBUL
Mucize Doktor'un Adil Hocası Reha Özcan "Sanat için soyunurum da sevişirim de" sözleriyle şaşırttı Mustafa Sandal Burcu Esmersoy'a iltifat etti, sosyetik isim Alara Koçibey'i öpücüklere boğdu! Kim Milyoner Olmak İster'e "Ezel" sorusuna "Alemdar" cevabını veren yarışmacı damga vurdu Melisa Şenolsun, derin sırt ve bacak dekolteli elbisesiyle tepki çekti