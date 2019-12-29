Yusuf Karul stüdyoya girdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yusuf Karul stüdyoya girdi - Son Dakika Magazin

Yusuf Karul stüdyoya girdi

6 saat önce

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, şimdi de bir Roman şarkısı için stüdyoya girdi.

Yusuf Karul stüdyoya girdi, System.String[]

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, şimdi de bir Roman şarkısı için stüdyoya girdi.


"Bırakma Beni" albümüyle büyük beğeni toplayan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Yusuf Karul, yakın bir zamanda sözü ve müziği kendisine ait olan 'Göçmen Kuşlar'ı kliplendirmişti. Karul, bu kez de yine sözü ve müziği kendisine ait olan bir Roman havası için stüdyoya girdi.


Eserin okumalarına başlayan şarkıcı, tarzının dışındaki bu şarkıya çok güvendiğini, eserin kısa sürede düğünlerde dillere düşeceğine inandığını söyledi. - İSTANBUL

Göçmen Kuşlar, Yusuf Karul, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
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